Article publié le 24 avril 2025 par David Dagouret

Claire nous raconte son aventure, la traversée d'une partie du sud de l'Afrique entre la Namibie et la Zambie, à bord son ULM, le "Petit Bleu".

Il est des livres qui vous transportent bien au-delà de leurs pages. "Au-dessus des déserts, oser l’aventure..." de Roxane Dupuy" fait indéniablement partie de ceux-là. En tant que pilote d’ULM passionné par les vols et l'aventure, je ne pouvais que me sentir interpellé par cette histoire, à mi-chemin entre le carnet de vol, le récit initiatique et l’aventure humaine hors du commun.

Le fil conducteur ? Une femme pilote, Claire, qui ose traverser les déserts africains à bord d’un ULM qu'elle appelle son "Petit Bleu". Seule en l’air, face à l’immensité, au sable, au vent, mais surtout portée par un rêve qu’elle transforme en réalité. Dès les premières pages, on ressent ce mélange d'audace et d’humilité qui caractérise les vrais aventuriers.

Claire partage, tout simplement, son aventure qu'elle a mené à bien, en 2019. Elle a effectué la traversée d'une partie du sud de l'Afrique entre la Namibie et la Zambie. Son trac avant le départ, ses doutes face aux imprévus techniques, ses émerveillements face aux paysages, mais aussi la profondeur des rencontres humaines qui ponctuent son itinéraire. On s’imagine sans peine à sa place, mains sur les commandes, le regard perdu à l’horizon, avec pour seul cap celui de l’évasion.

Au-delà du récit, Au-dessus des déserts parle aussi de ce lien unique qui unit les pilotes à leur machine. De cette confiance mutuelle qu’il faut cultiver, de cette écoute permanente des moindres signes, et de cette capacité à décider vite, parfois seul, dans l’instant. C’est une lecture qui fait écho à nos propres vols, à nos petites ou grandes aventures aériennes, à cette liberté que nous offre l’ULM, cet aéronef si simple en apparence, mais qui peut nous emmener si loin.

En refermant le livre, une envie m’a envahi : celle de partir ou tout simplement de voler. D’oser à mon tour une traversée, une boucle, un projet un peu fou. Car plus qu’un témoignage, ce livre est un appel : à la curiosité, au dépassement, à la liberté et surtout la rencontre d'Hommes et de Femmes. Et il est certain qu’il restera longtemps dans ma mémoire, comme un moteur à rêves, prêt à s’élancer dès que les conditions seront réunies.