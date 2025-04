Volotea lancera une nouvelle route vers l'Espagne depuis Marseille

Article publié le 28 avril 2025 par David Dagouret

Dès le 7 juillet prochain, la compagnie aérienne lancera une liaison entre Marseille et Murcie.

Volotea a annoncé le lancement d'une nouvelle route depuis l'aéroport de Marseille à destination de Murcie en Espagne. La compagnie aérienne opérera cette liaison à partir du 7 juillet 2025, à raison de deux vols par semaine les lundis et jeudis, avec une offre de près de 5 000 sièges.

Présente à Marseille depuis plus de 10 ans, Volotea compte désormais 23 destinations à travers 7 pays (Algérie, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce et Italie).

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle route vers l’Espagne. Cette nouveauté témoigne de notre engagement à répondre aux attentes des voyageurs de la Cité Phocéenne et de renforcer notre rôle dans la connectivité de la région. Cette liaison, remportée par Volotea dans le cadre d’un appel d'offres lancé par le gouvernement de la Région de Murcie, reflète notre volonté de renforcer les liens entre deux territoires dynamiques et attractifs : le sud de la France et la Costa Calida."





