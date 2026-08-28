Article publié le 31 août 2026 par David Dagouret

Le 42e Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal s'élancera de Toulouse-Lasbordes, le samedi 19 septembre. 14 avions célébreront le centenaire de Saint-Exupéry sur la Ligne.

Dans deux semaines, 14 avions et autant d’équipages, venus de toute la France, mais aussi de plusieurs pays d’Europe, se retrouveront à l’aérodrome Toulouse-Lasbordes, pour prendre le départ du 42ème Rallye aérien Toulouse-Saint Louis du Sénégal, sur les traces des pionniers des Lignes Latécoère et Aéropostale.

Placé cette année sous le parrainage du journaliste et auteur aéronautique Michel Polacco, le Rallye devrait accueillir pour cette édition deux avions emblématiques* : le Bréguet XIV -avec l’unique réplique volante de cet avion mythique de La Ligne - et INTEGRAL E - le biplace tout-électrique du constructeur français AURA AERO. Sous réserve de contraintes météo ou techniques de dernière minute, les deux avions seront présentés en statique avant d’accompagner le départ des concurrents, lors d’un vol symbolique en direction des terres africaines.

Créé en 1983, le Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal est le plus long et le plus ancien rallye aérien au monde. Retraçant les étapes historiques des Lignes Latécoère et Aéropostale, il emmène chaque automne des pilotes passionnés, pendant deux semaines, sur plus de 10 000 km en 14 étapes, sur les traces de Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet, Daurat... suivant la route aérienne ouverte en 1918 par Pierre-Georges Latécoère.

Cette année, les participants célèbreront le 100ème anniversaire de l’arrivée d’Antoine de Saint-Exupéry sur la Ligne, le 14 octobre 1926. A cette occasion, l’historien Jean-Claude Nivet partagera chaque soir avec les équipages, lors de ses désormais célèbres conférences, récits et anecdotes sur le pilote-écrivain, notamment lors de l’escale du Rallye à Tarfaya (ex-Cap Juby), où "Saint-Ex" vécut pendant 18 mois et où il trouva l’inspiration pour son premier roman, "Courrier Sud".

Cette année encore, les concurrents originaires de France mais aussi d’Europe, avec des pilotes venus de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de Suisse, se retrouveront la veille du départ à l’Envol des Pionniers – le lieu de mémoire dédié à l’histoire des lignes Latécoère, Aéropostale et Air France - pour le briefing général et la soirée festive de lancement du Rallye.

Le parcours du Rallye 2026 :



Aller :

19 sept : Toulouse-Alicante (Espagne)

20 sept : Alicante-Tetouan (Maroc), puis Tetouan-Rabat (Maroc)

21 sept : Rabat-Agadir (Maroc)

22 sept : Agadir-TanTan (Maroc), puis Tan Tan-Laayoune (Maroc)

23 sept : Laayoune-Dakhla (Maroc)

24 sept : Dakhla-Nouadhibou (Sénégal), puis Nouadhibou-St-Louis (Sénégal)

Retour :

26 sept : Saint Louis – Nouadhibou (Sénégal), puis Nouadhibou-Dakhla (Maroc)

27 sept : Dakhla – Laayoune (Maroc) puis Laayoune-Tarfaya (Maroc)

28 sept : Tarfaya – Tan Tan, (Maroc) puis Tarn Tan-Ouarzazate (Maroc)

29 sept : Ouarzazate-Fès (Maroc)

30 sept : Fès-Malaga (Espagne)

1er oct : Malaga-Teruel (Espagne)

2 oct : Teruel-Toulouse