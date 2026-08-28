Actualité aéronautique
Embraer Phenom 300EV certifié avec le système Garmin Emergency Autoland
Article publié le 30 août 2026 par David Dagouret
Le Phenom 300EV d'Embraer obtient la triple certification ANAC, FAA et AESA. Il devient le premier jet léger équipé du Garmin Emergency Autoland.
Embraer a annoncé que le Phenom 300EV a obtenu une triple certification délivrée par l’Autorité brésilienne de l’aviation civile (ANAC — Agência Nacional de Aviação Civil), l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), ce qui en fait le premier appareil léger certifié avec le système Garmin Emergency Autoland.
Equipé du système Garmin Emergency Autoland, le Phenom 300EV est capable d’effectuer un atterrissage entièrement automatisé dans le cas improbable où le pilote serait hors d’état de piloter. Pour permettre le fonctionnement de ces fonctions à commande électronique, notamment le freinage automatique et la commande de direction par câble, Embraer a conçu et développé le contrôleur électronique polyvalent (MEC).
Doté d’une autonomie portée à 2 055 milles nautiques (3 806 km) avec quatre passagers à bord et les réserves IFR de la NBAA, le Phenom 300EV permet d’effectuer des vols régionaux sans escale, notamment sur des liaisons telles qu’Aspen-New York, Dubaï-Maldives et São Paulo-Manaus. En complément de ces performances, l’avion dispose d’une capacité de charge utile accrue et bénéficie d’améliorations en cabine, notamment une solution de connectivité de pointe intégrée en usine, alimentée par le réseau satellitaire en orbite terrestre basse (LEO) de Gogo Galileo, offrant une connexion mondiale à haut débit. La connectivité Starlink sera également disponible en tant que solution après-vente via un certificat de type supplémentaire (STC).
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