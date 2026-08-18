Actualité aéronautique

Air France déploie sa nouvelle cabine La Première vers San Francisco

Article publié le 17 août 2026 par David Dagouret

Air France déploie sa nouvelle cabine La Première sur Boeing 777-300ER entre Paris-CDG et San Francisco.  

Air France a dévoilé sa nouvelle classe La Première

Air France a dévoilé sa nouvelle classe La Première

© Air France

Air France a dévoilé sa nouvelle classe La Première Air France a dévoilé sa nouvelle classe La Première Air France a dévoilé sa nouvelle classe La Première

Air France déploie sa toute nouvelle cabine La Première sur les vols reliant Paris-Charles de Gaulle à l’aéroport international de San Francisco. Disponible à bord d’une sélection de Boeing 777-300ER.

Horaires des vols (heure locale) – vol quotidien doté de la nouvelle cabine La Première

  • AF084 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h20, arrivée à San Francisco à 12h50 le même jour ;
  • AF083 : départ de San Francisco à 15h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 10h55 le lendemain.

Pendant la saison été, Air France opère jusqu’à deux vols par jour vers San Francisco. Le second vol est assuré en Airbus A350-900.

La Première est désormais proposée au départ et à destination de sept villes américaines : Atlanta, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco et Washington. Cet été, la nouvelle cabine La Première s’envole déjà vers Los Angeles, Miami, New York-JFK et San Francisco.

À terme, ces suites équiperont un nombre plus important d’appareils et desserviront davantage de destinations (19 Boeing 777-300ER vers 13 destinations au départ de Paris-Charles de Gaulle à l’été 2026).

af

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