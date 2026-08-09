Actualité aéronautique
La Colombie commande deux Embraer KC-390 Millennium
Article publié le 6 août 2026 par David Dagouret
La Fuerza Aeroespacial Colombiana choisit l'Embraer KC-390 Millennium pour moderniser sa flotte de transport tactique et de ravitaillement.
Embraer a annoncé que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) a signé un contrat pour l’acquisition de deux avions multimissions KC-390 Millennium, marquant une étape importante dans la modernisation des capacités de transport aérien et de ravitaillement en vol de la Colombie. Le contrat comprend également les équipements de mission, un ensemble intégré de services et de soutien, ainsi qu’un programme de compensation complet destiné à répondre aux exigences réglementaires colombiennes.
La flotte de KC-390 Millennium de la FAC sera capable d'effectuer un large éventail de missions, notamment l'aide humanitaire, les secours en cas de catastrophe, le transport de fret et de troupes, les largages aériens et le ravitaillement en vol. Ces appareils bénéficieront également d'une connectivité complète leur permettant d'opérer en parfaite harmonie avec les chasseurs Gripen récemment acquis par la Colombie, renforçant ainsi la capacité opérationnelle et l'interopérabilité du pays.
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