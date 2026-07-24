Emirates et Bulgari dévoilent leur nouvelle collection 2026 de trousses de voyage

Article publié le 29 juillet 2026 par David Dagouret

Emirates et Bulgari lancent leur 18e collection de trousses de voyage luxe en Première Classe et Classe Affaires pour accompagner les cabines rénovées.

Emirates dévoile sa toute nouvelle collection de trousses de voyages exclusives signées Bulgari, offertes aux passagers de Première Classe et de Classe Affaires, poursuivant ainsi un partenariat de plus de 16 ans avec la célèbre maison de luxe italienne.

Cette nouvelle collection Printemps-Été marque la 18ème édition des trousses de voyages exclusives Bulgari d'Emirates. Elle sera introduite progressivement tout au long de l'année sur une sélection de vols long-courriers. Conçue pour s'harmoniser avec les nouveaux intérieurs des cabines modernisées d'Emirates, la collection allie esthétique raffinée, matériaux premium et fragrances les plus emblématiques de Bulgari, afin d'offrir aux passagers une expérience à bord d’exception, du décollage à l'atterrissage.

Trousses de voyage de luxe Bulgari en Première Classe

Les passagers de Première Classe découvriront quatre nouveaux modèles exclusifs, deux masculins et deux féminins, arborant des palettes de couleurs éclatantes et des finitions haut de gamme.

Les nécessaires pour hommes sont réalisés en similicuir brun chocolat, rehaussé d'une doublure et de détails bordeaux. Les modèles féminins adoptent un élégant similicuir métallisé couleur champagne, associé à une doublure intérieure rose poudrée. Ces nouvelles couleurs ont été soigneusement choisies afin de s’accorder avec les flacons de parfum présents dans chaque trousse.

La collection Première Classe met à l'honneur la prestigieuse gamme de haute parfumerie Le Gemme de Bulgari. Les voyageuses recevront Le Gemme Sahare Eau de Parfum dans un flacon exclusif de 30 ml, une fragrance inspirée du mystère, de la chaleur et de la lumière des paysages désertiques, révélant des notes lumineuses d'ambre gris et de rose. Les voyageurs retrouveront le très apprécié Le Gemme Yasep Eau de Parfum, également proposé dans un généreux format de 30 ml, aux élégantes notes boisées inspirées de l'énergie de la pierre de jaspe rouge (Yasep).

En complément de cette fragrance exclusive, chaque nécessaire comprend une sélection d'indispensables de voyage : un kit dentaire, une serviette rafraîchissante, un déodorant, des mouchoirs ainsi qu'une brosse à cheveux pliable. Le parfum est accompagné d'une émulsion pour le visage et le corps assortie d'un baume à lèvres Bulgari. Les passagères recevront également un élégant miroir de poche Bulgari couleur or royal, conçu comme un objet souvenir.

Nécessaires de voyage raffinés Bulgari en Classe Affaires

Les passagers voyageant en Classe Affaires bénéficieront eux aussi de nouvelles trousses élégantes et fonctionnelles, conçues avec des matériaux raffinés et des harmonies de couleurs modernisées.

Les trousses pour hommes sont confectionnées dans un tissu brun chocolat avec une doublure gris frais, tandis que les nécessaires pour femmes associent une finition en similicuir couleur crème agrémenté de touches rose pastel. Les nouvelles couleurs intérieures et les finitions modernisées apportent une touche contemporaine tout en faisant écho à la teinte du flacon de parfum contenu dans chaque trousse.

La collection Classe Affaires comprend le Bulgari Man Rain Essence Eau de Toilette pour les hommes et l’Omnia Crystalline Eau de Toilette pour les femmes. Bulgari Man Rain Essence évoque la fraîcheur et le pouvoir régénérant de la pluie grâce à des notes de thé vert et de musc. Omnia Crystalline dévoile quant à lui un parfum floral délicat et lumineux, inspiré de la pureté du cristal, mêlant fleur de lotus et pivoine blanche. Ces parfums sélectionnés sont présentés dans des formats de voyage exclusifs de 5ml, spécialement créés pour Emirates, offrant une touche supplémentaire de luxe à bord tout en conservant l'élégance intemporelle de Bulgari.

Chaque trousse renferme une sélection soigneusement élaborée d'accessoires de voyage, alliant praticité et qualité premium. On y trouve une émulsion visage et une émulsion hydratante corps Omnia Amethyste, un baume à lèvres Bulgari, ainsi que des essentiels de confort comprenant un kit dentaire, un miroir double face fabriqué à partir de paille de blé recyclée (réservé aux passagères), un déodorant, des mouchoirs et un peigne pliable.

Sur le même sujet