Article publié le 29 juillet 2026 par David Dagouret

La DGA a réceptionné le 50e Mirage 2000D rénové à mi-vie (RMV). Ce dernier exemplaire modernisé par le SIAé réintègre l’armée de l'Air et de l'Espace.

La DGA réceptionne le 50e et dernier Mirage 2000D rénové à mi-vie © Armée de l'air et de l'espace

La Direction générale de l'armement (DGA) a franchi une étape décisive dans la modernisation des capacités de frappe tactique de l'armée de l'Air et de l'Espace. Le 16 juin 2026, l'organisme d'État a officiellement livré le cinquantième et dernier Mirage 2000D mis au standard Rénové à Mi-Vie (RMV), marquant l'achèvement du programme de conversion industrielle sur la flotte de série.

Lancé initialement en 2015, ce programme d'armement visait à mettre à niveau le système d'armes du chasseur-bombardier biréacteur afin de prolonger sa durée de vie opérationnelle au-delà de 2030 et de maintenir son interopérabilité au sein des théâtres d'opérations modernes. Au total, la cible du programme englobait 52 appareils : 50 chasseurs destinés aux escadres de chasse de l'armée de l'Air et 2 appareils modifiés en version banc d'essais (ABE) au profit du centre DGA Essais en vol.

La conduite de ce chantier complexe a reposé sur une coopération étroite entre la maîtrise d'ouvrage étatique, le constructeur d'origine et la maîtrise d'œuvre d'État :

Développement et tête de série : Dassault Aviation a assuré la conception des kits de modification et la rénovation des deux premiers aéronefs de développement.

Production de série : Le passage à l'échelle industrielle des 50 avions suivants a été confié au Service industriel de l'aéronautique (SIAé).

Site d'assemblage : Les chantiers de transformation ont été exécutés sur le site de l'Atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand.

Pour optimiser la disponibilité technique opérationnelle de la flotte, les travaux de modernisation ont été directement couplés aux visites de maintenance programmée (grandes visites) des appareils.

La rénovation à mi-vie apporte des gains opérationnels significatifs au Mirage 2000D, comblant plusieurs lacunes capacitives sur le plan de l'avionique et de l'emport d'armements :

Capacités air-air : Intégration du missile MICA IR en remplacement du Magic II, permettant l'autodéfense rapprochée avec des capacités de tir tout secteur.

Capacités air-sol : Prise en compte de bombes guidées laser/GPS de précision (gamme GBU) et ajout d'un canon en nacelle de 30 mm (CC422) pour les missions d'appui aérien rapproché (Close Air Support - CAS).

Système de mission : Modernisation de la planche de bord (écrans tactiles, affichage central), intégration de liaisons de données tactiques (L16) et amélioration des systèmes d'autoprotection électronique.

Avec la livraison de cet ultime exemplaire, l'armée de l'Air et de l'Espace dispose désormais d'un composant conventionnel modernisé et homogène, dimensionné pour opérer en complément des flottes de Rafale B et C au cours de la prochaine décennie.

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