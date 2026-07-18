Farnborough 2026 : Philippine Airlines s'engage sur 9 Airbus A350-1000 de plus

Article publié le 23 juillet 2026 par David Dagouret

Philippine Airlines signe un protocole d'accord pour 9 Airbus A350-1000 supplémentaires à Farnborough 2026, portant sa flotte amirale à 18 appareils.

Philippine Airlines a signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de neuf Airbus A350-1000. Cet accord a été annoncé lors du salon aéronautique de Farnborough par Lucio C. Tan III, président et directeur général de PAL Holdings, Inc., Richard Nuttall, président de Philippine Airlines, ainsi que Lars Wagner, directeur général de la division Avions commerciaux d'Airbus, et Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus.

Une fois finalisé, ce nouveau contrat doublera le nombre total d'A350-1000 commandés par la compagnie aérienne, pour atteindre 18 appareils, dont les deux premiers ont été livrés cette année.

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