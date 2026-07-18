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Farnborough 2026 : Air Canada et Airbus lancent une initiative conjointe pour accroître la production canadienne de carburant d'aviation durable
Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret
Air Canada et Airbus créent une plateforme d'investissement de 13,7 millions $ CA pour lancer une filière commerciale de carburant durable au Canada.
Air Canada, s'allie à Airbus, afin d'accélérer la décarbonation de l'aviation. Pour veiller à l'atteinte de ces objectifs, les deux pionniers de l'aviation annoncent leur intention de créer une plateforme de co-investissement en développement durable financée conjointement. Cette entente prévoit un investissement d'environ 13,7 millions de dollars CA (10 millions de dollars américains), afin de soutenir le développement d'une industrie du carburant d'aviation durable (SAF) à l'échelle commerciale au Canada. Les deux entreprises sont convaincues qu'avec un cadre de politiques publiques favorable, cet investissement pourra servir de catalyseur pour l'ensemble de l'écosystème canadien du SAF.
Les principaux axes de travail comprennent l'accélération d'un projet canadien de SAF convenu conjointement vers une décision finale d'investissement (DFI). Bien qu'Air Canada et Airbus entendent porter cet investissement, les deux entreprises souhaitent poursuivre leur collaboration constructive avec les partenaires gouvernementaux afin de mettre en place les cadres structurants nécessaires pour soutenir l'émergence d'une production de ce type de carburant à l'échelle du Canada. Leur travail de représentation conjoint, mené aux côtés de la Coalition canadienne pour le carburant d'aviation durable (C-SAF), témoigne d'un engagement commun à collaborer avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. En harmonisant les initiatives de l'industrie avec les mécanismes de politiques publiques favorables, elles peuvent promouvoir la production nationale de SAF et sa compétitivité sur le plan des prix, dans le but de rendre les carburants renouvelables accessibles à l'industrie aérospatiale canadienne et de préserver l'abordabilité du transport aérien.
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