Air Canada inaugure sa nouvelle liaison directe entre Nantes et Montréal et annonce l’arrivée de l’Airbus A321XLR dès cet été

Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret

À compter du 23 juillet 2026, la ligne sera exploitée en Airbus A321XLR, le tout nouvel appareil long-courrier de la flotte d’Air Canada.

Le 11 juin dernier, Air Canada a lancé sa nouvelle liaison directe entre Nantes et Montréal, marquant une étape importante dans le renforcement des connexions entre l’Ouest de la France et le Canada, en partenariat avec l’aéroport Nantes Atlantique, opéré par VINCI Airports.

Ce nouveau service saisonnier sera opéré trois fois par semaine jusqu’au 12 octobre 2026.

Le premier vol a décollé ce jour depuis l’aéroport Nantes Atlantique, offrant aux voyageurs de la région un accès direct à Montréal, ainsi qu’à l’ensemble du réseau international d’Air Canada via son hub de Montréal.

Grâce aux correspondances fluides proposées par Air Canada, les passagers au départ de Nantes pourront rejoindre facilement de nombreuses destinations au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.

Les voyageurs à destination des États-Unis bénéficieront également du système de précontrôle américain disponible à l’aéroport international Montréal-Trudeau. Ce dispositif permet d’effectuer les formalités d’immigration et de douane américaines avant l’embarquement, offrant ainsi une arrivée simplifiée aux États-Unis comme sur un vol intérieur.

Jusqu’au 22 juillet 2026, la liaison sera opérée en Boeing 737MAX d’Air Canada. À compter du 23 juillet, la compagnie déploiera sur cette route son tout nouvel Airbus A321XLR.

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