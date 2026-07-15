Actualité aéronautique
Air Canada inaugure sa nouvelle liaison directe entre Nantes et Montréal et annonce l’arrivée de l’Airbus A321XLR dès cet été
Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret
À compter du 23 juillet 2026, la ligne sera exploitée en Airbus A321XLR, le tout nouvel appareil long-courrier de la flotte d’Air Canada.
Le 11 juin dernier, Air Canada a lancé sa nouvelle liaison directe entre Nantes et Montréal, marquant une étape importante dans le renforcement des connexions entre l’Ouest de la France et le Canada, en partenariat avec l’aéroport Nantes Atlantique, opéré par VINCI Airports.
Ce nouveau service saisonnier sera opéré trois fois par semaine jusqu’au 12 octobre 2026.
Le premier vol a décollé ce jour depuis l’aéroport Nantes Atlantique, offrant aux voyageurs de la région un accès direct à Montréal, ainsi qu’à l’ensemble du réseau international d’Air Canada via son hub de Montréal.
Grâce aux correspondances fluides proposées par Air Canada, les passagers au départ de Nantes pourront rejoindre facilement de nombreuses destinations au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.
Les voyageurs à destination des États-Unis bénéficieront également du système de précontrôle américain disponible à l’aéroport international Montréal-Trudeau. Ce dispositif permet d’effectuer les formalités d’immigration et de douane américaines avant l’embarquement, offrant ainsi une arrivée simplifiée aux États-Unis comme sur un vol intérieur.
Jusqu’au 22 juillet 2026, la liaison sera opérée en Boeing 737MAX d’Air Canada. À compter du 23 juillet, la compagnie déploiera sur cette route son tout nouvel Airbus A321XLR.
Sur le même sujet
- 17/07 Air Canada inaugure sa nouvelle liaison directe entre Nantes et Montréal et annonce l’arrivée de l’Airbus A321XLR dès cet été
- 17/07 Volotea fête son 85 millionième passager à Strasbourg
- 17/07 Korean Air étend son service de précommande de repas en Première classe aux vols au départ de l'étranger
- 17/07 easyJet réceptionne son 100e Airbus NEO
- 17/07 Air France célèbre les 30 ans de son hub à Paris-Charles de Gaulle
- 17/07 Aircalin modernise son identité visuelle avant l'arrivée de son premier Airbus A350
- 17/07 Airbus : livraisons et commandes du mois de juin 2026
- 06/07 easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct
- 06/07 Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2
- 06/07 Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
- 06/07 Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787
- 06/07 Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
- 05/07 ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 05/07 Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet