Volotea fête son 85 millionième passager à Strasbourg

Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret

Volotea passe le cap historique des 85 millions de passagers transportés en Europe et célèbre l'événement à Strasbourg avec un spectacle de drones inédit.

Volotea a célébré son 85 millionième passager transporté depuis l'aéroport de Strasbourg.

Pour marquer cette étape historique, Volotea s’est associé à Fever, la plateforme technologique de référence pour la découverte de culture et de divertissement, et notamment à DroneArt Show, un événement exceptionnel à l'Hippodrome de Strasbourg-Hoerdt. La soirée, qui a réuni des milliers de spectateurs, passagers, partenaires locaux, médias et habitants de la région, s'est articulée autour d'un un spectacle unique, combinant musique live et chorégraphies aériennes de drones synchronisés. L’occasion idéale pour Volotea de rendre hommage aux millions de voyageurs et de souvenirs partagés avec les passagers. Des centaines de drones illuminés ont ainsi affiché des messages tels que « 85 millions de passagers Volotea » et « 85 millions de mercis » dans le ciel nocturne, avant un final mettant en scène un avion Volotea ainsi que le logo de la compagnie. Centré sur les liens, les voyages et les expériences partagées, cet événement a mis en lumière la forte présence de Volotea en France, et plus particulièrement à Strasbourg, en soulignant l’engagement de la compagnie en faveur de la connectivité régionale depuis plus de 14 ans.

Volotea a porté une attention toute particulière au 85 millionième passager, Vanessa Chrit, à bord du vol V72640 reliant Nantes à Strasbourg, en lui offrant 85 vols gratuits avec la compagnie. Une façon pour la compagnie de remercier ses voyageurs pour leur confiance et leur fidélité depuis tant d'années.

En 2026, Volotea propose au départ de l’Aéroport de Strasbourg près de 945 000 sièges, soit + 200 % par rapport à l’année d’ouverture de la base. Depuis le début de ses opérations en 2012 et jusqu’à présent, la compagnie a transporté près de 6,4 millions de passagers au départ de sa base strasbourgeoise.

Depuis le début de l’année, Volotea affiche à Strasbourg des performances opérationnelles solides avec un OTP15 (ponctualité des vols à moins de 15 minutes) de 86,5 % (+ 2 points par rapport à 2025), et un excellent taux de réalisation du programme de vols (proportion de vols réalisés selon le programme prévu) de 100 % (contre 99,5 % en 2025). Le taux de remplissage s’élève à 90 %, confirmant la pertinence de l’offre de la compagnie. Volotea a également enregistré un haut niveau de satisfaction client, avec 92 % des strasbourgeois recommandant la compagnie. Côté expérience client, la base de Volotea à Strasbourg affiche un score de satisfaction client (NPS1) de 50,8 points, et atteint 58,1 points pour les membres Megavolotea.

Volotea relie l’aéroport à 27 destinations dans 8 pays (Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et Portugal), dont 3 nouvelles destinations en 2026 : Munich et Copenhague (déjà disponibles) et Florence (à partir du 23 septembre), offrant davantage d'opportunités de voyage aux habitants de la région. Au-delà de son engagement envers ses passagers, Volotea contribue activement au dynamisme du territoire avec 75 emplois directs et plus de 400 indirects.

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