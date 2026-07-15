easyJet réceptionne son 100e Airbus NEO

Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret

easyJet franchit le cap du 100e Airbus NEO livré à Hambourg. Cet appareil intègre la nouvelle cabine Airspace et des équipements modernisés.

La livraison du 100e appareil de la famille A320neo à easyJet a eu lieu à Hambourg. Cet avion vient rejoindre la flotte entièrement composée d'Airbus d'easyJet, qui compte désormais 359 appareils.

Tous les nouveaux appareils NEO d'easyJet seront ainsi équipés de la toute dernière « cabine Airspace » d'Airbus. La cabine offrira un éclairage amélioré et une palette de couleurs raffinée pour l’ensemble de l’aménagement, y compris les parois latérales et les toilettes, renforçant ainsi le caractère moderne de l’espace et contribuant à créer une atmosphère calme et accueillante pour les clients. L’accessibilité a également été améliorée, avec de nouveaux indicateurs en braille sur les plaques de rangée de sièges afin d’aider les clients malvoyants à localiser leur siège.

Parmi les autres caractéristiques clés, l’appareil comprendra un espace plus large au niveau des épaules, une optimisation de l’aménagement et d’éclairage de la cabine, des toilettes redessinées dotées de fonctions sans contact pour une meilleure hygiène, ainsi qu'une attention accrue portée aux matériaux réparables et recyclés.

L'équipage bénéficiera également de galleys avant et arrière redessinées, avec des espaces de rangement améliorés et, pour la première fois sur les A320 et A321 NEO, des fours doubles à l'avant et à l'arrière.

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