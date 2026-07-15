Actualité aéronautique
easyJet réceptionne son 100e Airbus NEO
Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret
easyJet franchit le cap du 100e Airbus NEO livré à Hambourg. Cet appareil intègre la nouvelle cabine Airspace et des équipements modernisés.
La livraison du 100e appareil de la famille A320neo à easyJet a eu lieu à Hambourg. Cet avion vient rejoindre la flotte entièrement composée d'Airbus d'easyJet, qui compte désormais 359 appareils.
Tous les nouveaux appareils NEO d'easyJet seront ainsi équipés de la toute dernière « cabine Airspace » d'Airbus. La cabine offrira un éclairage amélioré et une palette de couleurs raffinée pour l’ensemble de l’aménagement, y compris les parois latérales et les toilettes, renforçant ainsi le caractère moderne de l’espace et contribuant à créer une atmosphère calme et accueillante pour les clients. L’accessibilité a également été améliorée, avec de nouveaux indicateurs en braille sur les plaques de rangée de sièges afin d’aider les clients malvoyants à localiser leur siège.
Parmi les autres caractéristiques clés, l’appareil comprendra un espace plus large au niveau des épaules, une optimisation de l’aménagement et d’éclairage de la cabine, des toilettes redessinées dotées de fonctions sans contact pour une meilleure hygiène, ainsi qu'une attention accrue portée aux matériaux réparables et recyclés.
L'équipage bénéficiera également de galleys avant et arrière redessinées, avec des espaces de rangement améliorés et, pour la première fois sur les A320 et A321 NEO, des fours doubles à l'avant et à l'arrière.
Sur le même sujet
- 17/07 Air Canada inaugure sa nouvelle liaison directe entre Nantes et Montréal et annonce l’arrivée de l’Airbus A321XLR dès cet été
- 17/07 Volotea fête son 85 millionième passager à Strasbourg
- 17/07 Korean Air étend son service de précommande de repas en Première classe aux vols au départ de l'étranger
- 17/07 easyJet réceptionne son 100e Airbus NEO
- 17/07 Air France célèbre les 30 ans de son hub à Paris-Charles de Gaulle
- 17/07 Aircalin modernise son identité visuelle avant l'arrivée de son premier Airbus A350
- 17/07 Airbus : livraisons et commandes du mois de juin 2026
- 06/07 easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct
- 06/07 Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2
- 06/07 Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
- 06/07 Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787
- 06/07 Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
- 05/07 ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 05/07 Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet