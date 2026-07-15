Actualité aéronautique
Korean Air étend son service de précommande de repas en Première classe aux vols au départ de l'étranger
Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret
Korean Air généralise son service de précommande de repas en Première classe pour les vols long-courriers au départ de l'étranger, dont Paris.
Korean Air étend son service de précommande de repas en Première classe aux vols long-courriers au départ de destinations étrangères, renforçant ainsi encore davantage son expérience gastronomique haut de gamme à bord.
Ce service étendu s'applique aux vols au départ de neuf villes : Los Angeles, New York, Atlanta, Boston, Chicago, Washington D.C., Paris, Londres et Francfort.
Les passagers de Première classe peuvent choisir leur premier et leur deuxième repas via le site web ou l'application mobile de Korean Air entre 21 jours et 24 heures avant le départ. Les passagers peuvent personnaliser leur expérience culinaire en choisissant parmi des plats principaux coréens, occidentaux ou végétariens, ainsi que des entrées et des soupes sélectionnées avec soin. Des options végétariennes supplémentaires sont également disponibles en exclusivité via le système de précommande.
Korean Air a lancé son service de précommande de repas pour la classe Prestige en janvier 2023 et l’a étendu aux vols en Première classe au départ de la Corée en octobre 2024. Grâce à cette dernière extension, les passagers de Première classe au départ de destinations internationales clés peuvent désormais profiter du même confort et d’un choix de repas garanti.
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