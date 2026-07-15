Air France célèbre les 30 ans de son hub à Paris-Charles de Gaulle

Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret

Inauguré en 1996, le hub d'Air France à Paris-CDG fête ses 30 ans. Retour sur les chiffres et les innovations du cœur battant de la compagnie.

À l’occasion du 30ème anniversaire de son hub à Paris-Charles de Gaulle, Air France célèbre trois décennies d’innovation continue pour renforcer l’efficacité et l’attractivité du cœur battant de son réseau.

Inauguré le 31 mars 1996, le hub de Paris-Charles de Gaulle repose sur une organisation des vols dite « en plages», avec des arrivées et des départs synchronisés, permettant de réduire les temps de correspondance. Un modèle révolutionnaire pour l’époque, qui a permis de positionner Paris non plus seulement comme une destination mais également comme un carrefour incontournable de la connectivité mondiale.

Dès sa mise en place, le modèle de hub a permis de renforcer l’efficacité opérationnelle et économique des opérations, avec une augmentation de 20 % du trafic dès les six premiers mois de mise en œuvre, sans ajout d'appareils.

Trente ans plus tard, le hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle est une infrastructure stratégique qui contribue activement à la connectivité et à la souveraineté de la France et de l’Europe. Il s’étend sur trois terminaux passagers (terminaux 2E, 2F et 2G), une gare de fret aérien d’une superficie équivalente à 13 terrains de football (G1XL) et 300 000 m² d’infrastructures industrielles dédiées à la maintenance aéronautique.

Avec près de 40 millions de clients Air France transportés en 2025 de et vers Paris-Charles de Gaulle, Air France représente à elle seule plus de 50% de l’activité de l’aéroport.

Le Centre de Contrôle du Hub (CCH) pilote en temps réel l'ensemble des opérations de la compagnie et de ses partenaires à Paris-Charles de Gaulle et coordonne la totalité des flux. Chaque jour, jusqu’à 800 vols sont assurés par la compagnie (avec un atterrissage toutes les 30 secondes en heure de pointe), 100 000 clients sont transportés et 90 000 bagages traités grâce à la mobilisation de 5 300 collaborateurs dédiés au hub sur les 44 000 salariés que compte Air France, membre du groupe Air France-KLM, lui-même premier employeur privé d’Ile-de-France.

Plus de la moitié des clients Air France à Paris-Charles de Gaulle étant en correspondance, tout est mis en œuvre pour assurer la ponctualité des vols, limiter le temps de transit et fluidifier le parcours des clients. Un travail de précision assuré en coordination avec l’ensemble des acteurs de la plateforme dont le Groupe ADP, les différents prestataires (piste, bagages, nettoyage, restauration), les compagnies partenaires et les services de l’Etat, tous présents au sein du CCH.

La connectivité internationale est décuplée par la stratégie de double hub du Groupe Air France-KLM. Le hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle est connecté à celui de KLM à Amsterdam-Schiphol avec 24 vols par jour formant un « hub way ». Cette interconnexion des deux hubs du groupe Air France-KLM et des réseaux des deux compagnies - complétés par ceux de Transavia France et Transavia Pays-Bas, permet au Groupe Air France-KLM d’offrir à ses clients un réseau de 320 destinations à travers le monde.

Au fil des décennies, le hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle a été un laboratoire d’innovation pour sans cesse améliorer la performance opérationnelle et accompagner les clients à chaque étape de leur voyage. Bornes libre-service, dépose bagage automatiques, portes d’embarquement automatisées sont autant de technologies mises en place pour offrir plus d’autonomie aux clients tout en garantissant à tout moment la possibilité d’obtenir l’assistance des agents Air France. Ces derniers sont équipés de tablettes tactiles permettant d’accéder en temps réel aux informations de voyage pour répondre rapidement aux demandes des clients et les informer.

Air France déploie également des solutions d’intelligence artificielle pour construire l’expérience de voyage de demain. Plus de 80 cas d’usage ont été identifiés au sein de la compagnie et visent notamment à personnaliser l’accompagnement offert aux clients.

Paris-Charles de Gaulle dispose d’une gare TGV et depuis plus de 30 ans, Air France et SNCF Voyageurs ont développé « Train + Air », une offre permettant de combiner sur une même réservation un trajet en train et un trajet en avion avec une garantie de report en cas d’aléa. Plus de 160 000 clients utilisent ce service chaque année pour rejoindre Paris-Charles de Gaulle depuis 24 gares en France et 1 en Belgique : la gare Bruxelles-Midi. Depuis fin 2025, cette offre jusqu’ici limitée aux TGV InOui est progressivement complétée par celle des trains Ouigo. D’ici la fin de l’année 2026, le nombre total de gares sera ainsi porté à 27.

En mars 2027, la connexion au centre de Paris sera renforcée par l’arrivée du CDG Express, qui reliera l’aéroport à la gare de l’Est en 20 minutes. A la même période, les différents terminaux de Paris-Charles de Gaulle seront renommés, afin de faciliter l’orientation des voyageurs. Le visage du hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle continuera donc d’évoluer, avec à la clé une efficacité, une accessibilité et une attractivité renforcée.

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