Aircalin modernise son identité visuelle avant l'arrivée de son premier Airbus A350

Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret

Aircalin modernise son identité graphique en intégrant pleinement la Nouvelle-Calédonie et en faisant évoluer son logo. Sa nouvelle livrée sera portée par son premier Airbus A350-900 fin 2026.

La compagnie aérienne internationale de Nouvelle-Calédonie, Aircalin, a officialisé le lancement de sa nouvelle identité graphique. Cette revue et modernisation traduisent une ambition claire : affirmer avec plus de force ce que la compagnie est profondément, une entreprise ancrée en Nouvelle-Calédonie, exigeante dans son métier, et résolument tournée vers le monde comme le souligne sa signature « Vivre le monde, c’est notre nature ».

Ce nouveau logo n'est pas une rupture, les fondamentaux qui font la singularité d'AIRCALIN, l’hibiscus et les couleurs, sont préservés et renforcés.

Dans ce nouveau logo, AIRCALIN s'écrit désormais en capitales. Ce choix typographique traduit l'image d'une compagnie qui revendique son identité avec clarté et affirmation.

La fleur emblématique d'AIRCALIN demeure au cœur de l'identité et gagne en clarté. Elle s’enrichit désormais d’un cinquième pétale, un geste symbolique fort qui renforce sa présence et sa singularité. Son contour est simplifié, son pistil allégé pour une reconnaissance immédiate renforcée.

La « Nouvelle-Calédonie » fait désormais pleinement partie du logotype. Ce n'est plus un simple descriptif géographique ou une desserte, AIRCALIN en est une expression.

Le bleu du lagon, le rouge de la flore, l'orange de la terre, nos couleurs traditionnelles issues des éléments naturels calédoniens demeurent et restent ce qui nous distingue partout où nous volons.

Ce nouveau logo apparaîtra pour la première fois sur la livrée du futur premier A350-900 d'Aircalin qui rejoindra la Nouvelle-Calédonie en décembre 2026.

La nouvelle identité visuelle sera déployée sur les prochains mois progressivement sur l'ensemble des supports de la compagnie : flotte, uniformes, agences, canaux digitaux et supports de communication.

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