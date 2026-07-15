Airbus : livraisons et commandes du mois de juin 2026

Article publié le 17 juillet 2026 par David Dagouret

Airbus publie ses résultats commerciaux de juin 2026 : 89 avions livrés et 71 commandes enregistrées, portant le bilan à mi-année à 351 appareils.

L’avionneur européen Airbus a mis en ligne ses résultats commerciaux officiels pour le mois de juin 2026. Le bilan fait état d’une accélération du rythme industriel avec 89 appareils livrés à 49 clients à travers le monde, contre 81 livraisons le mois précédent. Sur le plan commercial, le constructeur a également enregistré 71 nouvelles commandes brutes au cours de la période.

Ce point d’étape mensuel permet de dresser le bilan de la première moitié de l’exercice 2026. Au 30 juin, le total cumulé atteint désormais 351 livraisons réparties auprès de 77 opérateurs.

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