Actualité aéronautique
Air France et Cyprus Airways renforcent les liaisons entre la France et Chypre grâce à un nouvel accord de partage de codes
Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret
Air France et Cyprus Airways renforcent la desserte de Chypre avec un accord de partage de codes entre Paris-CDG et Larnaca opéré en Airbus A220.
Air France et Cyprus Airways annoncent la signature d’un accord de partage de codes sur la liaison entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Larnaca (LCA), avec jusqu’à six vols par semaine en haute saison. Ce partenariat vient renforcer l’offre de voyage entre la France et Chypre.
Depuis le 7 juillet 2026, Air France appose son code sur les vols opérés par Cyprus Airways entre Paris-Charles de Gaulle, principal hub international de la compagnie, et Larnaca.
Grâce à cet accord, les deux compagnies renforcent leur desserte entre Paris et Larnaca tout au long de l’année, en s’appuyant à la fois sur la puissance du réseau d’Air France et sur les nombreuses correspondances offertes à Paris-Charles de Gaulle vers les destinations long-courriers du groupe.
Les clients bénéficient d’une expérience de voyage de qualité à bord de l’Airbus A220 de Cyprus Airways, l’appareil le plus récent de sa flotte, équipé d’une cabine Business dédiée et reconnu pour le confort qu’il offre à ses passagers.
En complément de cet accord, Air France et Cyprus Airways mettent également en place une coopération interligne sur plusieurs liaisons opérées par les deux compagnies.
Vols opérés par Cyprus Airways :
- Larnaca – Milan Malpensa (MXP), dans les deux sens
- Larnaca – Athènes (ATH), dans les deux sens
Vols opérés par Air France :
- Paris-Charles de Gaulle (CDG) – Milan Malpensa (MXP), dans les deux sens
- Paris-Charles de Gaulle (CDG) – Athènes (ATH), dans les deux sens
Ces accords viennent compléter l’offre existante en proposant aux clients des solutions de voyage supplémentaires entre Paris et Larnaca, via Athènes ou Milan, avec des horaires adaptés et complémentaires.
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