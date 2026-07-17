Actualité aéronautique
Air Caraïbes ouvre un vol direct entre Paris-Orly et les Bahamas
Article publié le 20 juillet 2026 par David Dagouret
Air Caraïbes innove en lançant une liaison directe hebdomadaire entre Paris-Orly et l'île de San Salvador aux Bahamas en Airbus A330-300.
Air Caraïbes ouvre une nouvelle liaison directe entre Paris-Orly et l’île de San Salvador. Proposé à raison d’un vol hebdomadaire, il est assuré jusqu’au 23 août 2026 et reprendra à compter du 22 octobre 2026. Les passagers voyagent à bord d’un Airbus A330-300. Le départ de Paris-Orly est à 10h15, pour une arrivée à San Salvador (ZSA) à 13h35 (durée de vol : 09h20). Au retour, le vol est prévu à 14h45 pour une arrivée à Paris-Orly à 08h55 le lendemain (durée de vol : 12h10).
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