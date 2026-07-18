Farnborough 2026 : Riyadh Air s'offre 28 Boeing 787 Dreamliner de plus

Article publié le 20 juillet 2026 par David Dagouret

Riyadh Air frappe fort au salon de Farnborough 2026 en levant des options pour 28 Boeing 787 supplémentaires et en convertissant une partie en 787-10.

Au premier jour du salon aéronautique de Farnborough, Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne nationale du Royaume d'Arabie saoudite, et Boeing ont annoncé aujourd'hui que la compagnie lève des options pour 28 appareils 787 Dreamliner supplémentaires dans le cadre de son plan de croissance. L'accord portant sur l'exercice de la plupart des options de la commande de Riyadh Air pour 2023 inclut également la conversion de 20 appareils en version 787-10.

Le nombre de commandes fermes de Riyadh Air est désormais de 67 787 Dreamliners.

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