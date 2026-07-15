Les activités d'Airbus ont généré 8,4 milliards de dollars de PIB et soutenu près de 60 000 emplois au Canada

Article publié le 18 juillet 2026 par David Dagouret

Selon une étude PwC, Airbus soutient près de 60 000 années-emploi au Canada et représente 60 % des exportations nationales d'aéronefs.

Airbus présente sa première analyse économique exhaustive de ses activités au pays, réalisée par PwC Canada. Les unités d'affaires d'Airbus au Canada ont connu une croissance considérable au cours des quatre dernières décennies. Aujourd'hui, elles contribuent de façon importante à l'économie canadienne et ont généré 8,4 milliards de dollars en PIB (en dollars canadiens de 2025) de 2023 à 2025, tout en soutenant près de 60 000 années-emploi, soit environ 20 000 emplois annuels moyens.

En 2025, Airbus a consacré plus de 2,2 milliards de dollars à ses diverses activités et opérations au Canada, dont 70 % auprès de fournisseurs canadiens actifs à la fois dans les marchés civils et militaires. Ce bassin de fournisseurs contribue au maintien des capacités industrielles et technologiques au Canada, dans un contexte où la résilience des chaînes d'approvisionnement constitue un enjeu stratégique. Airbus s'appuie désormais sur un réseau d'environ 1 000 fournisseurs au Canada, dont plus de la moitié sont des petites et moyennes entreprises. Le Canada occupe le septième rang parmi les principaux pays fournisseurs d'Airbus.

L'étude révèle qu'Airbus soutient 27 % de tous les emplois du secteur aérospatial au Québec. Le rapport de PwC souligne également que le revenu moyen d'un employé d'Airbus au Canada est supérieur d'environ 60 % au salaire moyen de l'ensemble des secteurs d'activité au pays.

L'an dernier, près de 60 % des exportations canadiennes d'aéronefs, toutes tailles et catégories de poids confondues, étaient des produits Airbus assemblés localement. Chaque appareil livré mobilise un réseau canadien de fournisseurs couvrant plusieurs maillons de la chaîne de valeur, des grands acteurs industriels aux entreprises spécialisées en ingénierie, en services techniques et en systèmes aéronautiques. Les livraisons internationales contribuent ainsi à intégrer certains segments de cette chaîne d'approvisionnement aux marchés mondiaux. Elles soutiennent les activités des fournisseurs établis au Canada et peuvent accroître leur visibilité auprès de grands programmes aérospatiaux internationaux.

De quelques centaines d'employés sur son site de production d'hélicoptères de Fort Érié en 1984 à l'acquisition du programme A220 en 2018, puis à la forte croissance qui s'en est suivie, Airbus emploie aujourd'hui plus de 5 300 personnes au Canada, principalement au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Entre 2023 et 2025, la division commerciale d'Airbus a contribué à hauteur de 5,5 milliards de dollars au PIB du Canada. Cette contribution comprend à la fois la valeur ajoutée générée directement par ses activités et les retombées indirectes et induites dans l'ensemble de l'économie. Le programme A220 poursuit sa montée en cadence afin d'atteindre une production de 13 appareils par mois en 2028. Au cours des trois dernières années, les activités d'Airbus Helicopters ont contribué à hauteur de 237,5 millions de dollars au PIB de l'économie canadienne. Cet investissement soutient activement plus de 350 fournisseurs partout au pays ainsi que près de 2 000 emplois, contribuant de façon importante au dynamisme de l'écosystème aérospatial national. Portées par ses ventes et livraisons d'hélicoptères, la fabrication de composites, les activités de réparation et de révision, le développement d'équipements optionnels, ainsi que les activités d'assistance et de services à Fort Érié, les opérations d'Airbus Helicopters au Canada assurent le soutien de plus de 230 exploitants nationaux tout en exportant des pièces en matériaux composites vers les marchés mondiaux.

Au cours de la même période, l'entité Airbus Defence and Space a généré 778,4 M$ de dépenses dans l'économie canadienne. Airbus Defence and Space Canada, située à Ottawa, en Ontario, participe à plusieurs projets clés pour le gouvernement du Canada et les Forces armées canadiennes.

Dans cette même dynamique, Skywise, la filiale d'Airbus spécialisée dans les services numériques d'aviation et établie à Waterloo, en Ontario, a apporté une contribution essentielle de 184 M$ entre 2023 et 2025, consolidant l'empreinte technologique de pointe de l'entreprise au cœur du principal corridor d'innovation du Canada. Combinées à la contribution de 617 M$ d'Airbus Atlantique Canada, filiale active dans les aérostructures stratégiques à Mirabel, au Québec, ces données témoignent d'une stratégie industrielle pancanadienne hautement diversifiée, qui mise sur les forces régionales pour propulser l'avenir de l'aviation mondiale.

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