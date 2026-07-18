Farnborough 2026 : SMBC Aviation Capital commande 100 Boeing 737 MAX

Article publié le 20 juillet 2026 par David Dagouret

Le loueur SMBC Aviation Capital signe une commande géante de 100 Boeing 737 MAX 8 et MAX 10.

Boeing et SMBC Aviation Capital ont annoncé aujourd'hui que la plateforme mondiale de financement et de location d'avions a commandé 100 avions 737 MAX, dont 60 737-10 et 40 737-8. Grâce à cette commande, SMBC Aviation Capital porte à 450 le nombre d'appareils 737 MAX qu'elle possède, gère ou auxquels elle s'est engagée.

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