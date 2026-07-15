Article publié le 18 juillet 2026 par David Dagouret

Des Rafale français et des Eurofighter allemands ont mené une mission inédite de dissuasion avancée avant le Conseil de défense bilatéral.

Le 16 juillet, le Commandement des forces aériennes stratégiques françaises (CFAS) et l’armée de l’Air allemande (Luftwaffe) ont conduit la première activité aérienne conjointe en déclinaison de la stratégie française de « dissuasion avancée », sans mise en œuvre d’arme nucléaire.

Deux avions de combat Rafale français de la base aérienne de Saint-Dizier (52) et deux Eurofighter allemands de la base aérienne de Nörvenich (Allemagne) ont rejoint un MRTT Phenix français pour réaliser un ravitaillement en vol.

Les chasseurs ont ensuite conduit des manœuvres spécifiques et se sont posés ensemble sur la base aérienne de Nörvenich, qui accueillait le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS) le 17 juillet 2026.

Cette activité matérialise la première étape opérationnelle dans le cadre de la coopération stratégique bilatérale mise en place par le président Macron et le chancelier Merz dans leur déclaration conjointe du 2 mars 2026.

De surcroît, cette initiative a également permis de renforcer l'interopérabilité globale des forces aériennes françaises et allemandes.

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