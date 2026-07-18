Farnborough 2026 : Philippine Airlines s'engage sur 20 Boeing 787-10

Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret

Philippine Airlines annonce un engagement portant sur 20 Boeing 787-10 Dreamliner au salon de Farnborough 2026 pour moderniser sa flotte long-courrier.

Boeing et Philippine Airlines ont annoncé, lors du premier jour du salon de Farnborough, que la compagnie aérienne nationale s'est engagée à commander jusqu'à 20 appareils 787 Dreamliner. Une fois finalisé, l'accord portant sur 15 avions 787-10, assorti d'une option d'achat pour cinq appareils supplémentaires.

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