Actualité aéronautique

Farnborough 2026 : Philippine Airlines s'engage sur 20 Boeing 787-10

Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret

Philippine Airlines annonce un engagement portant sur 20 Boeing 787-10 Dreamliner au salon de Farnborough 2026 pour moderniser sa flotte long-courrier.  

Boeing 787-9 Phillippine Airlines

Boeing 787-9 Phillippine Airlines

© Boeing

Boeing et Philippine Airlines ont annoncé, lors du premier jour du salon de Farnborough, que la compagnie aérienne nationale s'est engagée à commander jusqu'à 20 appareils 787 Dreamliner. Une fois finalisé, l'accord portant sur 15 avions 787-10, assorti d'une option d'achat pour cinq appareils supplémentaires.

787

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
ATR 72-600 (PK-WGH) Boeing 737-8 Max (VH-8IK) Boeing 737-9GPER (PK-LFO) Airbus A321-271NX (9V-NCL) Airbus A330-343 (PK-GHC) Airbus A320-232 (PK-SAE)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net