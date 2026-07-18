Actualité aéronautique

Farnborough 2026 : Riyadh Air confirme sa commande de six Airbus A350-1000 supplémentaires

Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret

Riyadh Air poursuit son offensive à Farnborough 2026 en confirmant 6 Airbus A350-1000 supplémentaires, portant son total à 31 commandes fermes.  

Airbus A350 Riyadh Air

Airbus A350 Riyadh Air

© Airbus

Riyadh air a confirmé, lors du salon aéronautique de Farnborough, une commande de six Airbus A350-1000 supplémentaires, portant son engagement total pour ce type d'appareil à 31 avions.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement initial de la compagnie aérienne, annoncé en 2025, portant sur l'acquisition de 50 A350-1000. Riyadh Air deviendra ainsi la première compagnie aérienne d'Arabie saoudite à exploiter l'A350-1000 et utilisera cet appareil pour soutenir ses ambitions de croissance internationale et les objectifs de la Vision 2030 du Royaume.

a3

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
ATR 72-600 (PK-WGH) Boeing 737-8 Max (VH-8IK) Boeing 737-9GPER (PK-LFO) Airbus A321-271NX (9V-NCL) Airbus A330-343 (PK-GHC) Airbus A320-232 (PK-SAE)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net