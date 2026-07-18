Farnborough 2026 : Riyadh Air confirme sa commande de six Airbus A350-1000 supplémentaires

Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret

Riyadh Air poursuit son offensive à Farnborough 2026 en confirmant 6 Airbus A350-1000 supplémentaires, portant son total à 31 commandes fermes.

Riyadh air a confirmé, lors du salon aéronautique de Farnborough, une commande de six Airbus A350-1000 supplémentaires, portant son engagement total pour ce type d'appareil à 31 avions.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement initial de la compagnie aérienne, annoncé en 2025, portant sur l'acquisition de 50 A350-1000. Riyadh Air deviendra ainsi la première compagnie aérienne d'Arabie saoudite à exploiter l'A350-1000 et utilisera cet appareil pour soutenir ses ambitions de croissance internationale et les objectifs de la Vision 2030 du Royaume.

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