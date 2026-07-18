Actualité aéronautique

Farnborough 2026 : MSC Air Cargo commande 5 Boeing 777-8F

Article publié le 22 juillet 2026 par David Dagouret

MSC Air Cargo commande 5 Boeing 777-8 Freighter à Farnborough 2026 afin de dynamiser son réseau cargo international.

MSC Air Cargo choisit le Boeing 777-8 Freighter

MSC Air Cargo choisit le Boeing 777-8 Freighter

© Boeing

Boeing et MSC Air Cargo ont annoncé , lors du salon aéronautique de Farnborough, que l'opérateur de fret aérien a acheté cinq 777-8 Freighters Cette commande, jusqu'alors non divulguée, est la première de MSC Air Cargo pour le 777-8 Freighter. 

Boeing a enregistré plus de 80 commandes pour le 777-8 Freighter et MSC Air Cargo est le troisième opérateur de fret aérien basé en Europe à commander cet avion.

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