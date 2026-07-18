Actualité aéronautique

Farnborough 2026 : Fuji Dream Airlines commande 2 Embraer E175

Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret

Fuji Dream Airlines (FDA) confirme une commande de deux Embraer E175 à Farnborough 2026 pour renforcer sa flotte régionale au Japon.    

Farnborough 2026 : Fuji Dream Airlines commande 2 Embraer E175

Farnborough 2026 : Fuji Dream Airlines commande 2 Embraer E175

© Embraer

Embraer a annoncé au Salon aéronautique de Farnborough que Fuji Dream Airlines (FDA) a passé une commande ferme pour deux appareils E175. Cette commande est déjà inscrite dans le carnet de commandes d’Embraer.

Les nouveaux appareils E175 de FDA seront configurés en une seule classe de 84 sièges, les livraisons étant prévues pour 2027 et 2028. 

embraer

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
ATR 72-600 (PK-WGH) Boeing 737-8 Max (VH-8IK) Boeing 737-9GPER (PK-LFO) Airbus A321-271NX (9V-NCL) Airbus A330-343 (PK-GHC) Airbus A320-232 (PK-SAE)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net