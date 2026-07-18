Farnborough 2026 : JAL s'associe à JetZero pour soutenir le développement du Z4

Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret

Japan Airlines (JAL) soutient le programme d'avion à fuselage intégré Z4 de JetZero, visant jusqu'à 50 % d'économie de carburant d'ici les années 2030.

Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) a annoncé aujourd'hui son soutien et son intérêt pour le programme Z4 de JetZero, un avion à réaction commercial de nouvelle génération destiné au marché intermédiaire.

Dans le cadre de sa stratégie de flotte à long terme, JAL évalue régulièrement de nouvelles plateformes d'aéronefs correspondant à ses besoins opérationnels et à ses objectifs de croissance stratégique. Le Z4 de JetZero, conçu pour offrir une capacité de 250 sièges et une autonomie de 5 000 milles nautiques, vise une amélioration de 30 à 50 % du rendement énergétique par rapport aux aéronefs actuellement en service. La compagnie aérienne le considère comme un concept prometteur susceptible de répondre aux besoins évolutifs de sa stratégie de réseau.

L'intérêt de JAL repose notamment sur la possibilité de réduire la consommation de carburant et, par conséquent, les coûts d'exploitation par siège, tout en offrant une expérience améliorée aux passagers et à l'équipage.

JAL prévoit de collaborer étroitement avec JetZero tout au long de son développement, de sa certification et jusqu'à son entrée en service prévue au début des années 2030.