Actualité aéronautique
Farnborough 2026 : SMBC Aviation Capital commande 100 Airbus A320neo
Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret
Nouvelle commande géante à Farnborough 2026; le loueur SMBC Aviation Capital signe avec Airbus pour 65 A321neo et 35 A320neo supplémentaires.
SMBC Aviation Capital, plateforme de financement aéronautique internationale de premier plan, a passé une commande ferme pour 65 A321neo et 35 A320neo supplémentaires. L’accord a été finalisé lors du Salon international de l’aéronautique de Farnborough.
SMBC Aviation Capital est déjà l'un des plus importants clients de la famille A320 et, avec sa société mère Sumitomo Corporation, représente plus de 900 engagements directs d'Airbus pour tous les types d'avions Airbus.
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