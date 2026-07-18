Air France ouvre un nouveau salon à Londres-Heathrow T4

Article publié le 21 juillet 2026 par David Dagouret

Air France a inauguré son salon de 750 m² au Terminal 4 de Londres-Heathrow : gastronomie française, bar à champagne, espace Clarins et zone La Première.

Le 7 juillet 2026, Air France a ouvert les portes de son nouveau salon à l’aéroport international de Londres-Heathrow. Situé au Terminal 4, ce lieu calme invite à se ressourcer et à se restaurer dès l’arrivée à l’aéroport. Ouvert chaque jour de 5 h à 22 h, il accueille les clients La Première, Business* et Flying Blue Elite Plus d’Air France, ainsi que les clients éligibles de KLM et des compagnies partenaires de l’alliance SkyTeam.

Entièrement imaginé par les équipes d’Air France en collaboration avec l’agence MARKS Brandimage, ce salon s’étend sur plus de 750 m² et propose près de cent cinquante places assises. Baigné de lumière et doté d’une vue sur les pistes, il reflète l’univers de la compagnie à travers une mise en scène de ses codes identitaires : son logo, l’hippocampe ailé — symbole historique d’Air France —, ainsi qu’une sélection d’affiches illustrant la richesse de son patrimoine.

Les couleurs emblématiques de la compagnie — camaïeux de bleus, blanc lumineux et touches de rouge — offrent à l’ensemble une atmosphère élégante et propice à la détente. Le mobilier aux lignes épurées, a été soigneusement choisi pour offrir un confort optimal et mettre à l’honneur de grandes signatures du design français, telles que Margaux Keller, Pierre Paulin, Patrick Jouin ou encore Christophe Pillet.

Au cœur du salon, un espace de restauration propose une expérience culinaire chaleureuse autour de plats inspirés de la tradition française. Conçu comme un lieu ouvert, où la cuisine s’intègre naturellement à l’espace de dégustation, il comprend près de soixante places assises, réparties entre tables pour deux et une grande table d’hôte propice aux moments de partage.

Soignée et variée, la carte se renouvelle au fil de la journée, avec une sélection de mets chauds ou froids, salés ou sucrés, comprenant également des options végétariennes. À l’ouverture du salon, les voyageurs pourront notamment savourer un bœuf bourguignon.

Ouvert sur l’ensemble du salon, un bar est également proposé, animé par un barman. Il offre une sélection de champagne, de vins français et de spiritueux.

Dans une démarche plus durable, Air France privilégie l’utilisation de produits locaux et de saison pour élaborer ses menus. Une attention particulière est également portée à la réduction du gaspillage alimentaire, ainsi qu’au tri et au recyclage des déchets liés aux prestations de restauration. Une fontaine à eau est par ailleurs mise à disposition afin de limiter l’usage du plastique à usage unique.

Ce nouveau salon dispose d’un espace de soins Clarins, partenaire de la compagnie depuis près de 20 ans. Dans une cabine privée chaleureuse, les Spa praticiennes expertes du toucher Clarins sont à l'écoute de chaque préoccupation beauté. Les clients sont invités à choisir un soin offert parmi les trois suivants : « Anti-Jet-Lag », « L’Instant Detox » et « Focus Regard ». Du choix des formules puissantes aux extraits de plantes, au poids ajusté des pressions drainantes, les soins sont adaptés, créés et dosés pour chacun. Ces rituels de beauté associent relaxation profonde et relâchement des tensions. À chaque soin, l’art du toucher Clarins allié à des produits riches en extraits de plantes transporte les voyageurs dans un univers de bien-être absolu.

Au sein du salon, les clients voyageant en cabine La Première sont accueillis dans un lieu confidentiel et intime, pour un service sur-mesure. Pensé à l’image de la suite La Première disponible à bord de certains vols long-courriers au départ de Paris-Charles de Gaulle, il offre un aménagement particulièrement confortable. Doté d’une vue privilégiée sur les pistes, il dispose de cinq places assises et d’un service de restauration à table. Dans l’espace Clarins, les clients La Première bénéficient également d’un soin « Destination détente » conçu pour eux.

Les membres Flying Blue Ultimate bénéficient également d’une zone dédiée au sein du salon. Dotée de quatre sièges enveloppants, elle garantit confort et tranquillité. Elle préserve l’intimité de chacun tout en facilitant l’accès à l’ensemble des services disponibles.

Dans tout le salon, les clients peuvent s’installer dans de nombreux fauteuils confortables pour se détendre, travailler ou se restaurer. À l’abri des regards, un espace dédié à la relaxation dotée d’une ambiance tamisée est disponible. Une zone de travail calme et fonctionnelle est également accessible.

Pour un accès rapide et fluide, l’entrée du salon est équipée de bornes d’éligibilité. L’espace propose également des écrans de télévision, une connexion wifi gratuite, ainsi que de nombreuses prises électriques et des ports USB à proximité des sièges. Enfin, une offre de presse digitale française et internationale est accessible via l’application Air France Press.

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