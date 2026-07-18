Actualité aéronautique
Saudia s'allie à l'Esports World Cup 2026 et dévoile une livrée inédite
Article publié le 22 juillet 2026 par David Dagouret
Saudia devient le transporteur officiel de l'EWC 2026 à Paris, dévoilant la première livrée au monde dédiée à l'esport et une opération interactive sur Fortnite.
La compagnie nationale d'Arabie saoudite étend son partenariat avec l'EWC pour soutenir sa toute première édition internationale à Paris. Pour l'occasion, elle transporte le tournoi au-delà de l'arène en inaugurant le premier avion commercial au monde dédié à l'esport, peint aux couleurs de l’EWC, tout en proposant du contenu embarqué exclusif et des expériences inédites pour connecter Riyad et Paris.
Saudia opérera un avion entièrement personnalisé aux couleurs de l'EWC sur la liaison Riyad-Paris pour transporter les joueurs, les fans, les créateurs de contenu et les équipes de l'événement.
La compagnie va lancer un événement caritatif sur Fortnite avec une carte personnalisée comprenant un aéroport et un avion Saudia. À la clé pour les vainqueurs : des billets pour assister à l'EWC 2026 à Paris.
Dans le cadre de cette collaboration, Saudia soutiendra la première édition internationale de l'EWC à Paris, en France, à travers une série d'initiatives majeures. Le point d'orgue de cette alliance a été dévoilé lors d'une cérémonie officielle au siège de Saudia à Djeddah, en présence de représentants du gouvernement, de partenaires, de médias et de créateurs : le tout premier avion commercial au monde arborant une livrée dédiée à un événement esport. Cet appareil assurera des vols quotidiens entre Riyad et Paris pendant toute la durée du tournoi et pour les deux prochaines années, devenant le symbole volant à long terme de ce partenariat.
Ce renouvellement fait suite au succès retentissant de l'Esports World Cup de l'année dernière, qui avait accueilli plus de 3 millions de visiteurs à Riyad. Cette collaboration s'appuie sur la relation établie en 2025, lorsque Saudia et EWC ont signé leur accord de partenariat via une plateforme numérique interactive qui reflétait l'esprit axé sur la technologie des deux organisations.
L'Esports World Cup 2026 se déroule à Paris, en France, jusqu'au 23 août, et accueille plus de 2 000 joueurs et 200 clubs issus de plus de 100 pays, qui s'affrontent à travers 24 jeux et 25 tournois pour se partager une dotation historique de plus de 75 millions de dollars.
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