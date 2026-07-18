Farnborough 2026 : Uganda Airlines commande 8 Boeing 737 MAX et 787

Article publié le 22 juillet 2026 par David Dagouret

Uganda Airlines signe sa première commande directe avec Boeing à Farnborough 2026; 4 Boeing 737-8 et 4 Boeing 787-9 Dreamliner pour développer son hub d'Entebbe.

Boeing et Uganda Airlines ont annoncé, lors du salon aéronautique de Farnborough, que la compagnie aérienne nationale a commandé quatre Boeing 737-8 et quatre Boeing 787-9 afin de développer et de moderniser sa flotte. Ce premier achat d’avions Boeing permettra à la compagnie de répondre à la demande croissante sur son réseau régional et international.

La compagnie aérienne dessert actuellement 17 destinations dans 13 pays depuis son hub d'Entebbe, en Ouganda.

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