Actualité aéronautique
L’A400M en renfort de l’action de lutte contre les feux de forêts
Article publié le 23 juillet 2026 par David Dagouret
La France équipe un A400M militaire d'un kit de largage de 20 tonnes de retardant pour renforcer la lutte contre les feux de forêt dès cet été.
Le 17 juillet, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Armées et des Anciens combattants ont signé une convention commune avec Airbus visant à mettre à disposition et équiper, à titre expérimental, un avion A400M d’un kit de largage pour renforcer les capacités nationales de lutte contre les feux de forêt.
Lors des premiers essais menés en avril 2025, à Nîmes (30), avec Airbus par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), cette solution a ouvert des perspectives complémentaires aux moyens déjà existants, notamment dans la pose de lignes de retardant.
L’A400M ainsi équipé aura la possibilité de larguer 20 tonnes de retardant, soit l’équivalent du largage de deux avions Dash, dans des conditions d’emploi complémentaires, l’A400M intervenant en amont des feux afin de sécuriser les zones les plus vulnérables.
L’emploi opérationnel d’un A400M dans cette configuration nécessite une préparation technique, des essais en vol et une qualification des équipages militaires qui ont débuté le 20 juillet. Les premiers engagements sur le terrain pourraient dès lors intervenir sous une dizaine de jours.
Ce partenariat entre les deux ministères s’incarne dans leur mobilisation commune afin d’assurer la formation des équipes, la mise en œuvre et l’emploi d’un moyen inédit en un temps très court, passant d’un dispositif prototype à une première capacité opérationnelle. L’A400M viendra renforcer l'opération Sentinelle de lutte contre les feux de forêts intégrée au protocole interministériel Héphaïstos mobilisé chaque été sur l’ensemble du territoire pour appuyer la sécurité civile. Il viendra en complément d’un dispositif déjà très conséquent de lutte contre les feux de forêt, déployé au cœur d'une saison opérationnelle particulièrement intense.
La France déploie déjà 12 Canadair (6 000 litres), 8 Dash (10 000 litres), 12 hélicoptères bombardiers d’eau (6 lourds de 3 500 litres, 4 légers de 1 000 litres et 2 Dragon équipés d’un Bambi bucket de 800 litres), 6 avions de type Airtractor (3 100 litres chacun), 27 hélicoptères départementaux soit 65 vecteurs aériens bombardiers d’eau.
Cette flotte est complétée par 3 Beechcraft Super King Air chargés de la coordination et de l'investigation sur les principaux chantiers.
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