Actualité aéronautique

Farnborough 2026 : Luxair confirme deux Boeing 737-10 supplémentaires

Article publié le 23 juillet 2026 par David Dagouret

Luxair transforme deux options en commandes fermes pour le Boeing 737-10 au salon de Farnborough 2026 et pose des options pour deux de plus.  

Boeing 737 Luxair

Boeing 737 Luxair

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Boeing et Luxair, la compagnie aérienne nationale du Grand-Duché de Luxembourg, ont annoncé, lors du salon aéronautique de Farnborough, que la compagnie aérienne a transformé deux options pour le Boeing 737-10 en commandes fermes et a obtenu des options pour deux appareils 737-10 supplémentaires.

Suite à sa commande de deux Boeing 737-10 pour 2024, Luxair a transformé deux options en commandes fermes. Une fois toutes les commandes fermes livrées, la flotte de Boeing 737 de Luxair comptera douze appareils : huit Boeing 737-8 et quatre Boeing 737-10.

luxair

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