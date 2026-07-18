Actualité aéronautique

Farnborough 2026 : Shohin Airlines annonce une commande de quatre Airbus A320neo

Article publié le 23 juillet 2026 par David Dagouret

La compagnie privée Shohin Airlines dévoile une commande de deux A320neo et deux A321neo à Farnborough.

Premier contrat pour Airbus au Tadjikistan avec Shohin Airlines

Premier contrat pour Airbus au Tadjikistan avec Shohin Airlines

© Airbus

La compagnie aérienne privée Shohin Airlines, basée à Douchanbé (Tadjikistan), a annoncé une commande de quatre appareils de la famille Airbus A320neo, sa toute première commande auprès d'Airbus. Cette commande, portant sur deux A320neo et deux A321neo, figurait dans le carnet de commandes d'Airbus de fin juin.

L'A320neo disposera de 176 sièges et l'A321neo de 196 sièges en configuration bi-classe. Ces nouveaux appareils permettront à la compagnie aérienne de desservir les marchés régionaux et internationaux.

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