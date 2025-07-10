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L'Airbus A400M achève une campagne d'essais de lutte contre les incendies en France

Média publié le 10 juillet 2025 - Source : Airbus

L'Airbus A400M achève une campagne d'essais de lutte contre les incendies en France

© Airbus

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