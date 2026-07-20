Actualité aéronautique
La Compagnie prolonge sa ligne Nice – New York cet hiver 2026/2027
Article publié le 28 juillet 2026 par David Dagouret
La Compagnie maintient sa ligne directe Nice – New York (Newark) durant l'hiver 2026/2027 avec 2 vols par semaine.
La Compagnie, compagnie aérienne 100 % classe affaires, annonce la prolongation de sa liaison Nice – New York (Newark) 2026/2027. Portée par le succès rencontré depuis la reprise de la ligne et par l’engouement de la clientèle américaine pour la Côte d'Azur, La Compagnie poursuit le développement de cette desserte au-delà de la saison estivale.
Programme Nice – New York hiver 2026/2027
La liaison Nice – New York (Newark) sera opérée deux fois par semaine durant la saison hiver 2026/2027.
- Départ de Nice les mardis et vendredis à 12h00, arrivée à New York (Newark) à 15h30
- Départ de New York (Newark) les lundis et vendredis à 20h30, arrivée à Nice à 10h20 le lendemain
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