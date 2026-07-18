Actualité aéronautique
Farnborough 2026 : Embraer annonce des accords portant sur 28 avions E2
Article publié le 24 juillet 2026 par David Dagouret
Embraer annonce 28 commandes fermes et 30 options pour ses E195-E2 et E190-E2 auprès d'Abra, Binter et Luxair lors du salon de Farnborough 2026.
Embraer a annoncé, lors du salon aéronautique de Farnborough, la vente de 20 avions E195-E2 au groupe Abra, de cinq E195-E2 à Binter et de trois E190-E2 à Luxair, soit un total de 28 nouvelles commandes qui seront incluses dans son carnet de commandes du troisième trimestre 2026.
Ensemble, ces trois accords comprennent également 30 options et droits d'achat, ce qui pourrait porter la valeur totale potentielle des transactions à 58 appareils. L'accord avec Abra est soumis à la réalisation de certaines conditions supplémentaires.
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