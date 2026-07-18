Farnborough 2026 : AerCap commande 15 avions 787 Dreamliner

Article publié le 24 juillet 2026 par David Dagouret

AerCap commande 15 Boeing 787-9 supplémentaires à Farnborough 2026, portant son portefeuille de Dreamliner à près de 140 appareils.

Boeing et AerCap ont annoncé, lors du salon aéronautique de Farnborough, que le plus important client du secteur du leasing pour le 787 Dreamliner a passé une nouvelle commande de 15 appareils 787-9. Cette acquisition porte la flotte de 787 Dreamliner d'AerCap à environ 140 avions.

AerCap a été le premier loueur à prendre livraison du 787 Dreamliner en 2013.

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