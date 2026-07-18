Farnborough 2026 : Airbus lance un nouveau programme d'essais en vol pour l'aile de demain

Article publié le 24 juillet 2026 par David Dagouret

Airbus franchit une étape clé pour le programme Wing of Tomorrow : des essais en vol sur A321neo pour tester des ailes plus longues, légères et repliables.

Airbus lance une nouvelle campagne d’essais en vol pour évaluer les performances des ailes à grande envergure destinées aux avions monocouloirs de nouvelle génération, marquant ainsi la prochaine étape de l’un de ses plus importants programmes de recherche et de technologie, Wing of Tomorrow.

Au cours des trois prochaines années, Airbus concevra, construira et testera en vol des extensions d'ailes à l'échelle réelle. Celles-ci seront installées sur un A321neo et serviront à évaluer les performances des différentes géométries d'ailes en conditions de vol réelles.

Ces extensions, mesurant chacune plusieurs mètres, reproduiront le comportement d'une aile repliable en position entièrement déployée en vol. Elles seront équipées d'un système de test complet permettant d'observer leur comportement en vol et d'évaluer l'impact de l'envergure accrue sur la maniabilité de l'appareil.

Airbus utilise actuellement la modélisation numérique avancée et des essais en soufflerie pour finaliser la conception des extensions d'ailes avant de les tester en conditions de vol représentatives. Les données de vol sont essentielles pour réduire les risques et exploiter pleinement le potentiel que des ailes plus longues pourraient apporter aux avions de nouvelle génération.

Le programme « Aile de demain » vise à créer des ailes plus longues, plus légères et plus fines afin d'optimiser l'efficacité aérodynamique et de réduire la consommation de carburant. Les extensions d'ailes seront assemblées au centre de développement technologique des ailes d'Airbus se trouve au Royaume-Uni et les essais en vol ont eu lieu à Toulouse.

Airbus a déjà construit trois démonstrateurs d'ailes de 17 mètres (au sol) pour explorer les avantages d'une envergure accrue et les bénéfices de plus de 100 technologies de fabrication et d'assemblage.

Depuis 2014, le programme Wing of Tomorrow bénéficie d'un financement de 227 millions de livres sterling provenant du programme Aerospace Technology Institute (ATI), un partenariat entre l'ATI, le ministère des Entreprises et du Commerce et Innovate UK, conçu pour maintenir la position du Royaume-Uni en tant que leader dans le domaine des technologies aérospatiales.

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