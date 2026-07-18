Farnborough 2026 : Flynas confirme la commande d'Airbus A330-900 et A321neo supplémentaires

Article publié le 24 juillet 2026 par David Dagouret

Flynas accélère son expansion à Farnborough 2026 en commandant 5 Airbus A330-900 et 20 A321neo supplémentaires pour soutenir le plan saoudien Vision 2030.

Flynas a conclu un accord avec Airbus pour l'acquisition de cinq Airbus A330-900 et de vingt Airbus A321neo supplémentaires. Cette nouvelle commande porte à 20 le nombre total d'A330neo commandés par flynas et à 56 celui des A321neo.

Flynas exploite actuellement une flotte de 67 Airbus, composée de deux A330-300, quatre A320ceo et 61 A320neo.

Sur le même sujet