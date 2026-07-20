Actualité aéronautique

easyJet ouvre deux nouvelles lignes depuis Lille et Strasbourg cet hiver

Article publié le 28 juillet 2026 par David Dagouret

easyJet renforce son réseau hiver 2026/2027 avec le lancement de vols directs Lille – Prague et Strasbourg – Londres. Découvrez les jours et fréquences des vols.  

empennage Airbus A320 easyJet

empennage Airbus A320 easyJet

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Pour la saison hivernale, easyJet, va proposer  de nouveaux trajets directs reliant Lille à Prague et Strasbourg à Londres. Ces nouvelles routes seront opérées à raison de deux vols hebdomadaires depuis Lille (les mercredis et samedis) à partir du 28 octobre 2026 et de quatre vols hebdomadaires depuis Strasbourg (les lundis, jeudis, vendredis et dimanches) à partir du 29 novembre 2026.

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