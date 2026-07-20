Actualité aéronautique
Airbus a inauguré une deuxième ligne d'assemblage final de la famille A320 à Toulouse
Article publié le 28 juillet 2026 par David Dagouret
Airbus passe le cap des 10 FAL A320 dans le monde en inaugurant sa seconde ligne toulousaine modernisée sur le site Jean-Luc Lagardère.
Airbus a inauguré, en juin dernier, une deuxième ligne d'assemblage final modernisée pour la famille A320 sur le site Jean-Luc Lagardère à Toulouse. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, et Lars Wagner, directeur général de l’activité avions commerciaux d’Airbus, en présence du ministre des Transports de la République française, Philippe Tabarot, ainsi que de dirigeants d'Airbus et de plusieurs centaines d'employés.
Pour soutenir la trajectoire de montée en cadence de la famille A320, et faisant suite aux récentes extensions à Mobile et Tianjin, l'ouverture de cette deuxième ligne toulousaine concrétise la stratégie d'Airbus à disposer de dix lignes d'assemblage final dans le monde, opérationnelles en 2026, pour l'ensemble de la famille A320. Ce réseau industriel mondial est réparti sur quatre sites internationaux, comprenant quatre lignes à Hambourg (Allemagne), deux à Mobile (États-Unis), deux à Tianjin (Chine) et deux à Toulouse (France).
Située aux côtés de la première ligne inaugurée en juillet 2023 dans l'ancien bâtiment de l'A380, dit Jean-Luc Lagardère, cette installation optimise les infrastructures industrielles existantes tout en intégrant des commandes numériques, une logistique automatisée et de la robotique afin d'optimiser les flux et l'ergonomie des postes de travail.
Alors que la première ligne emploie déjà environ 700 personnes, cette deuxième ligne montera progressivement en cadence jusqu'à sa pleine capacité, portant à terme l'effectif total des deux lignes du site Jean-Luc Lagardère à près de 1 500 personnes.
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