Le premier Airbus A350-1000ULR du Project Sunrise arrive à Toulouse après un vol record de plus de 24 heures depuis Melbourne

Article publié le 28 juillet 2026 par David Dagouret

Le premier Airbus A350-1000ULR destiné au programme Project Sunrise a rejoint Toulouse après un vol sans escale de plus de 23 000 km depuis Melbourne, marquant une nouvelle étape dans le développement des futurs vols commerciaux ultra long-courriers.

L'appareil a parcouru 12 460 milles nautiques (23 075,92 km) sans escale en 24 heures et 24 minutes, illustrant les capacités de cette version ultra long-courrier de l'A350-1000.

Développé spécifiquement pour répondre aux besoins du Project Sunrise, l'Airbus A350-1000ULR bénéficie d'une configuration sur mesure lui permettant d'assurer les vols commerciaux les plus longs au monde. L'objectif est de relier, pour la première fois sans escale, la côte est de l'Australie à Londres et à New York.

Pour atteindre cette autonomie exceptionnelle, l'appareil est équipé d'un réservoir supplémentaire de 20 000 litres ainsi que de plusieurs optimisations techniques. Ces évolutions lui permettront d'effectuer des vols commerciaux pouvant durer jusqu'à 22 heures.

Le premier des 12 A350-1000ULR prévus dans le cadre du Project Sunrise doit être livré à la fin de l'année 2026. Son entrée en service commercial est attendue au cours du premier semestre 2027, ouvrant une nouvelle étape dans le transport aérien ultra long-courrier.

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