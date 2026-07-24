Actualité aéronautique

Air Peace prend livraison de son premier Embraer E175 neuf

Article publié le 29 juillet 2026 par David Dagouret

Embraer livre le premier E175 neuf à la compagnie nigériane Air Peace, renforçant leur partenariat aux côtés des E195-E2 et ERJ145.  

Embraer E175 Air Peace

Embraer E175 Air Peace

© Embraer

Embraer a livré le premier Embraer E175 flambant neuf à Air Peace. Cette livraison renforce le partenariat entre Embraer et Air Peace, qui exploite déjà une flotte d’E195-E2 et d’ERJ145. L’E175 permettra à Air Peace d’accroître sa connectivité au Nigeria et dans la région, tout en lui offrant une plus grande flexibilité en termes de capacité.

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