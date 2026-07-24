SAS commande 18 Airbus A330-900 pour sa flotte long-courrier

Article publié le 29 juillet 2026 par David Dagouret

Scandinavian Airlines (SAS) signe une commande ferme de 18 Airbus A330-900 pour accélérer la modernisation de sa flotte et développer son réseau mondial.

Fin juin, La compagnie aérienne scandinave SAS a passé une commande ferme auprès d'Airbus pour 18 appareils A330-900 dans le cadre de sa stratégie de renouvellement de flotte. L'accord a été signé lors d'une cérémonie à Copenhague par Anko van der Werff, PDG de SAS, et Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus pour la division Avions commerciaux.

Cet appareil soutiendra l'expansion internationale continue du réseau de SAS, permettant à la compagnie aérienne d'augmenter la capacité de ses lignes existantes à l'échelle mondiale et d'en introduire de nouvelles.

Fin mai 2026, la famille A330 avait enregistré plus de 1 950 commandes auprès de 133 clients dans le monde entier.

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