Actualité aéronautique
Air France confie ses salons CDG au chef Yves Camdeborde
Article publié le 29 juillet 2026 par David Dagouret
Air France s'associe au chef Yves Camdeborde pour renouveler l'offre gastronomique de ses salons long-courriers au Terminal 2E de Paris-Charles de Gaulle.
Air France enrichit l’expérience proposée dans ses salons long-courriers à Paris-Charles de Gaulle grâce à une nouvelle offre gastronomique imaginée par le chef Yves Camdeborde, figure emblématique de la scène culinaire française et pionnier de la bistronomie.
Dans ses salons long-courriers situés au terminal 2E, halls d’embarquement K, L et M de Paris-Charles de Gaulle, la compagnie fait ainsi évoluer son offre culinaire au déjeuner et au dîner. Les clients peuvent découvrir une sélection de mets signés par le chef français Yves Camdeborde, renouvelés régulièrement au fil des saisons et élaborés en collaboration avec Sodexo Live !, leader mondial de l'hospitalité présent dans plus de 180 salons d'aéroport dans le monde. Une carte généreuse, simple et juste, fidèle à l’univers du chef. Au menu ce mois-ci : une volaille fermière au citron confit, accompagnée de ratatouille ; un moelleux de céleri-rave servi avec cabillaud, colin-lieu et truite fumée ; ou encore des lasagnes crémeuses aux épinards, mozzarella et noix, relevées de champignons de Paris et de panais rôtis.
Côté pâtisserie, Air France propose aussi à ses clients un Finger Entremets Chocolat noisette signé par la maison Lenôtre, un dessert tout chocolat composé d'une délicate mousse chocolatée, d'un biscuit cacao et d'un feuilleté craquant.
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