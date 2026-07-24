Le Beluga ST 4 prend sa retraite au musée Aeroscopia

Article publié le 28 juillet 2026 par David Dagouret

Le Beluga ST n°4 d'Airbus rejoint le musée Aeroscopia à Toulouse aux côtés du Concorde et de l'A380.

L’un des appareils Beluga ST d’Airbus (A300-600ST F-GSTD) a été transféré vers son nouveau lieu d’exposition permanent au musée Aeroscopia de Toulouse. Transféré depuis la chaîne de vol industrielle, l’avion a été accueilli chaleureusement par les employés d’Airbus et la communauté aérospatiale locale. Cette transition met fin à trois décennies de service opérationnel et marque le début d’une nouvelle mission pour l’appareil, qui devient l’une des pièces maîtresses du musée.

Depuis sa mise en service en 1995, la flotte de cinq Beluga ST a constitué le maillon essentiel du système industriel d’Airbus. Ces avions-cargos hors gabarit ont constitué l’épine dorsale de la logistique interne de l’entreprise, assurant le transport sans heurts de composants majeurs, tels que les ailes et les sections de fuselage, entre les différents sites de fabrication à travers l’Europe. Depuis 2014, le BelugaXL de nouvelle génération, plus grand, est devenu le principal moyen de transport permettant de soutenir l’accélération de la montée en puissance de la production d’Airbus, avec une flotte de six appareils.

Le Beluga ST 4 va désormais se consacrer à sa mission de sensibilisation du public, en rejoignant une collection d’avions historiques comprenant notamment le Concorde, le « Super Guppy » et l’A380. L’arrivée de l’avion à Aeroscopia fait suite au retrait du Beluga ST 5 au Royaume-Uni plus tôt cette année. En janvier 2026, un appareil jumeau a atterri chez Airbus Broughton pour y être transformé en un centre dédié aux STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

Les amateurs de Beluga du monde entier pourront voir dans le ciel le successeur du Beluga ST, le Beluga XL, encore plus grand, transporter des composants Airbus vers 11 sites à travers l’Europe. Airbus a annoncé le retrait de la flotte de Beluga ST au début de l’année 2025. À partir de la mi-2027, la flotte de Beluga XL, composée de 6 appareils plus grands, sera le seul transporteur de composants pour Airbus.

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