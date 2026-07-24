Embraer décroche la triple certification pour le Praetor 500E

Article publié le 29 juillet 2026 par David Dagouret

Embraer décroche la triple certification de l'ANAC, la FAA et l'EASA pour son Praetor 500E, ouvrant la voie aux livraisons sur les principaux marchés mondiaux.

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a franchi une étape majeure dans le calendrier de commercialisation de sa nouvelle gamme de jets d'affaires. L'avionneur a officialisé, le 30 juin 2026, l'obtention simultanée de la certification de type accordée par l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC), la Federal Aviation Administration (FAA) américaine et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour son modèle Praetor 500E.

Dévoilé en février 2026 aux côtés du Praetor 600E — lui-même certifié par le même triptyque réglementaire en avril dernier —, le Praetor 500E constitue la toute première évolution majeure de la plateforme de taille moyenne (midsize) d'Embraer. Cette triple homologation valide la conformité de l'appareil avec les exigences de sécurité et d'exploitabilité opérationnelle des trois principaux marchés mondiaux de l'aviation d'affaires.

Positionné sur le segment des jets légers et moyens à long rayon d'action, le Praetor 500E affiche des capacités d'emport et d'autonomie calibrées pour les liaisons transcontinentales :

Distance franchissable : L'appareil dispose d'un rayon d'action maximal de 3 340 milles nautiques (environ 6 186 km) avec quatre passagers à bord, en respectant les réserves de carburant IFR NBAA réglementaires.

Typologie de liaisons : Ce domaine de vol autorise des étapes sans escale sur l'ensemble du territoire nord-américain, permettant par exemple de relier directement Miami à Seattle ou Los Angeles à New York.

Outre une hausse de la charge utile tolérée au décollage par rapport à la version initiale du Praetor 500, la déclinaison "E" met l'accent sur la modernisation de l'environnement cabine. Embraer y intègre un nouveau design de sièges développés en interne, un système de gestion de cabine (Cabin Management System - CMS) repensé, ainsi qu'une connectivité haut débit optimisée pour répondre aux impératifs de travail et de divertissement des passagers en vol long-courrier.

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