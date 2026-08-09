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Icelandair loue 6 Airbus A320neo supplémentaires chez Aircastle
Article publié le 6 août 2026 par David Dagouret
Icelandair sécurise six Airbus A320neo auprès d'Aircastle. La compagnie portera sa flotte Airbus à 20 unités et retirera ses Boeing 757 début 2027.
Icelandair a signé des contrats de location avec le loueur Aircastle pour six Airbus A320neo, qui entreront en service avant l'été 2028. Ces appareils s'ajoutent aux quatre avions du même type récemment annoncés auprès du loueur AviLease, qui rejoindront la flotte au printemps 2027. Ces dix appareils, équipés de moteurs Pratt & Whitney, ont été fabriqués entre 2018 et 2020.
La compagnie exploite actuellement sept Airbus. Par ailleurs, la livraison de trois nouveaux Airbus A321LR est prévue plus tard cette année. Une fois ces dix A320neo intégrés, la flotte Airbus d'Icelandair comptera 20 appareils.
L'introduction de ces avions s'inscrit dans le vaste programme de renouvellement de la flotte d'Icelandair. Au cours de la dernière décennie, la compagnie a investi dans une nouvelle génération d'appareils plus économes en carburant, notamment des Boeing 737 MAX et des avions de la famille Airbus A320. Parallèlement, Icelandair a accéléré le retrait de sa flotte de Boeing 757 et 767 et prévoit de cesser l'exploitation de ces appareils pour le transport de passagers à partir de janvier 2027.
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